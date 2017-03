IFP Energies Nouvelles crée DriveQuant

Cette jeune pousse propose des webservices dédiés à l'analyse énergétique, à l'éco-conduite, à la sécurité et au coaching. Ils ciblent surtout les gestionnaires de parcs, les assureurs et les nouveaux acteurs de la mobilité.

IFP Energies Nouvelles est une école d'ingénieurs qui peut aussi donner lieu à la création de sociétés ! Preuve en est, elle vient d'annoncer la création de la start-up DriveQuant. Ses deux dirigeants, d'anciens ingénieurs de recherche en automatique de l'école et spécialistes de l'analyse algorithmique, avaient présenté lors du dernier Mondial de l'Automobile une offre de webservices éponyme permettant d'analyser la conduite des conducteurs, et donc, au final, d'optimiser sa gestion de flottes sur plusieurs plans (consommation de carburant, accidentologie…).

"IFP Energies Nouvelles a su détecter très tôt les enjeux liés aux nouveaux usages de la mobilité et du digital, explique l'école d'ingénieurs. Dès 2010 étaient lancés des projets de recherche sur le véhicule connecté, en particulier dans le domaine de l’éco-conduite. Ainsi est née l’application mobile Geco – application smartphone téléchargeable gratuitement –, qui permet de réaliser des économies de carburant de 10% à 15% et qui a été adoptée par plus de 27000 conducteurs."

Les webservices proposés par DriveQuant ? Ils sont au nombre de quatre. Le premier est dédié à l'analyse énergétique, le second à l'éco-conduite, le troisième à la sécurité et le quatrième au coaching. La plateforme de l'entreprise intègre des algorithmes brevetés issus de plusieurs années de recherche et développement, et les algorithmes sont enrichis avec des données extérieures au véhicule (topographie, conditions de circulation, météo… ).

Ses services sont par ailleurs compatibles avec une application mobile ou un boîtier connecté au véhicule, et elle propose aussi une application mobile utilisable en marque blanche et un SDK (Software development kit – iOS ou Android). Ce dernier facilite l’intégration des services d’analyse de la conduite dans les solutions des clients. "La plateforme est adaptable aux besoins de tous les clients et compatible avec tous types de solutions télématiques", conclut DriveQuant.