Total se lance dans la gestion de flottes

Le groupe pétrolier et fournisseur de cartes carburant a métamorphosé son espace client en ligne en une véritable solution de gestion de flottes. A ce titre, il a été rebaptisé GR Analytics.

Total vient d'ajouter une corde à son arc : l'espace client en ligne de son activité cartes carburant va se métamorphoser en véritable outil de gestion de flottes dans les prochaines semaines, un espace qui sera rebaptisé GR Analytics (il a aujourd'hui pour dénomination GR Online). Développé en s'appuyant sur l'expertise en gestion de flottes de la société ERCG, il permettra non seulement de gérer ses cartes carburant et télébadges, mais aussi de piloter et d'optimiser son TCO.

GR Analytics intègre en effet des fonctionnalités relatives à gestion des véhicules ou des collaborateurs. "Il met également à la disposition des clients des alertes, un outil de campagnes permettant de récupérer des informations directement auprès des conducteurs et un service de traitement automatisé des amendes en partenariat avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, ou Antai", souligne Total. GR Analytics pourra en outre être connecté au service AAA Data pour faciliter la récupération de toutes les informations des véhicules (données techniques, émissions de CO2…).

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une multitude de clients pourront bénéficier des nouveaux atouts de l'espace client en ligne de Total GR. Si GR Analytics va d'abord être déployé en France, il le sera aussi en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Italie. "Total travaille déjà sur les prochaines évolutions de l'outil qui permettront de poursuivre dans cette direction et de compléter les fonctionnalités de gestion de flotte, en fonction des remontées qui seront faites par les clients de Total GR", relève le groupe pétrolier. Les échanges de données avec ses partenaires type loueurs longue durée et réseaux d'entretien vont aussi être automatisées.