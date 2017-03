PSA reporte le lancement de la Corsa !

Le constructeur français vient d'annoncer que la prochaine génération de l'Opel Corsa ne sortira pas à la date prévue. La raison tient à une volonté de revoir la voiture en profondeur.

Vingt-quatre heures après l'annonce du rachat d'Opel/Vauxhall, le groupe PSA adopte ses premières mesures. Il vient d'annoncer que la prochaine génération de l'Opel Corsa connaitra un retard pour ne sortir qu'en 2020, rapportent nos confrères d'Automotive News. Le Français souhaite prendre le temps de redévelopper la voiture en incluant des technologies maison.

Ainsi, dans trois ans, la Corsa sera la première Opel de l'ère PSA. Elle symbolisera la convergence des technologies. "Notre équipe de planification travaille déjà sur ce dossier", a confié Carlos Tavares, le président du directoire du groupe PSA. Ensuite, cinq autres modèles Opel reposant sur des bases de PSA suivront d'ici à 2023.

Pour mémoire, un accord entre PSA et GM conditionne la commercialisation de certains modèles et technologies. Sans ces transformations d'architectures, les Opel "made in Detroit" ne seront pas autorisées à sortir d'Europe vers d'autres marchés. De même l'Américain ne pourra venir concurrencer Opel avec des plateformes et technologies actuelles.