Baisse significative des ventes à entreprises

Sur les deux premiers mois de l'année, les ventes de VP et de VUL à entreprises se sont contractées de 3,8%. Le repli a été particulièrement significatif au niveau des seuls VP.

L'attentisme semble être de rigueur chez les professionnels depuis le début de l'année. En effet, d'après les dernières données de l'Observatoire du véhicule d'entreprise (OVE), leurs mises à la route VP+VUL ont dévissé de 3,8% sur les deux premiers mois de 2017. Ils ont immatriculé 118200 véhicules sur la période, dont 66544 VP (-10%) et 51656 VUL (+5,5%)."La base de comparaison des deux premiers mois de 2016 était exceptionnellement élevée puisque l'on était à l'époque sur une hausse en cumul de 12,7%", nuance toutefois l'OVE. Le recours plus massif des professionnels à des modèles essence avec l'entrée en vigueur de la législation sur la déductibilité de la TVA sur ce carburant à hauteur de 10% ? Il est tout sauf d'actualité.

En effet, en cumul à la fin février, les immatriculations de VP et de VUL Diesel ont gagné 1,69 point de part de marché, à 86,91%, et les immatriculations de VP et de VUL essence en ont perdu 1,29, à 9,48%. "Le total des immatriculations de VP et de VUL Diesel s'est établi à 102728 unités et celui des modèles essence à 11201", précise l'OVE. Côté VE, les professionnels en ont immatriculé 1449 (VP+VUL), en hausse de 21,7%. La part de marché de l'électrique en entreprise est ainsi passée de 1,2% fin 2016 à 1,23% sur les deux premiers mois de 2017.

Pour ce qui est des immatriculations d'hybrides et d'hybrides rechargeables, l'OVE en a comptabilisé respectivement 2152 (-14,6%) et 557 (+6,7%). "Les hybrides rechargeables sont les seuls désormais à bénéficier d'un bonus à l'achat", relève l'OVE. Les mises à la route de ces deux catégories chez les professionnels se sont contractées de 11% en cumul à la fin février 2017.