Quand Dubreuil matérialise (sur le terrain) le rachat d'Opel par PSA

Concomitamment à l'annonce du rachat d'Opel par PSA, l'opérateur nous a annoncé le rachat de deux nouvelles concessions siglées du blitz. Le distributeur incarne déjà le rapprochement entre les deux constructeurs…

Quasiment de façon simultanée à l'annonce du rachat d'Opel par PSA lundi dernier, nous avons appris que le groupe Dubreuil reprenait deux nouvelles concessions Opel. Celles-ci, situées à La Roche-sur-Yon et aux Sables-d'Olonne (85), ont été rachetées au groupe Barbier et viennent consolider la plaque Opel du groupe Dubreuil que ce dernier a mise sur pied depuis un an avec les rachats successifs des sites de Rennes (35) au groupe Mary, de Nantes, Saint-Nazaire et Rezé (44) au groupe Digoin-Mustière, de Laval (53) à Olivier Piganneau, et de Cholet (79) et Angers (49) au groupe PGA.

Avec ces deux nouvelles reprises, Paul-Henri Dubreuil s'appuie désormais sur une plaque Opel de 3500 VN, mais ne compte pas s'arrêter là : "Depuis le début de nos investissements dans la reprise des sites Opel, nous souhaitons peser dans le réseau de la marque pour compter d'ici quatre ans sur un volume de 5000 VN. Nous espérons pouvoir bénéficier de nouvelles opportunités de croissance afin de pouvoir disposer d'une pénétration de 5% rapidement", a expliqué l'opérateur, qui a également précisé qu'il avait réussi à augmenter la pénétration locale de la marque de 2% à 3,5%.

Economies d'échelle sur les fonctions supports

Le distributeur se dit par ailleurs ravi de voir Opel rejoindre le groupe PSA : "C'est une excellente nouvelle. Ce rapprochement va permettre de dégager des synergies à plusieurs niveaux. Opel est une marque allemande et son futur positionnement dans le groupe sera intéressant. Enfin, elle dispose d'un plan produit exceptionnel", explique-il.

Sur le terrain, Paul-Henri Dubreuil a déjà pris les devants et souhaite concrétiser le rachat d'Opel par PSA : "Nous créerons des économies d'échelle sur les fonctions supports (VO, PR, logistique…) et envisageons même de créer des showrooms Opel aux côtés des sites Peugeot existants." Dès septembre, la plateforme des Essarts (85), qui verra sa surface augmenter de plus de 3000 m², accueillera déjà les pièces de marque Opel et distribuera les PR aux côtés des trois marques du groupe PSA.

Un retour chez Citroën ?

Le distributeur a également reconnu vouloir revenir dans le réseau Citroën (l'opérateur était présent avec la marque aux chevrons début des années 2000 en Vendée, sites qu'il a revendus au groupe PGA en 2008, NDLR) si "des opportunités se présentaient" et n'exclut pas de créer un jour un site où les quatre marques du groupe PSA seraient distribuées les unes à côté des autres. "La concentration n'a jamais été aussi forte et seuls aujourd'hui les groupes les mieux armés pourront saisir les nombreuses opportunités existantes", dit-il.

On peut le croire : en plus des deux acquisitions Opel, l'opérateur s'est positionné pour la reprise, effective le 1er mai prochain, de deux nouveaux sites Peugeot, Garage Moderne Serreau, situés à Bergerac et Périgueux (24) repris au groupe David Gerbier. Deux reprises qui faisaient suite (septembre 2016) aux rachats des concessions Peugeot du groupe Huray, La Baule, Saint-Nazaire (44) et Redon (35). Paul-Henri Dubreuil, en plus de développer Opel, a su consolider sa marque principale, Peugeot, avec laquelle il devrait désormais représenter 14000 VN par an.