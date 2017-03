GM se maintient en Europe avec Cadillac

Si le constructeur américain a cédé Opel, il restera néanmoins sur le Vieux Continent avec sa marque Premium. En dépit de résultats très décevants…

Suite à la vente d'Opel au groupe PSA, General Motors a annoncé vouloir maintenir ses marques Premium Cadillac et Corvette sur le marché européen. "Pour le moment, nous souhaitons continuer avec nos marques et modèles actuels sur le marché Premium européen", aurait ainsi expliqué Mary Barra, CEO de GM, à des journalistes lors d'une conférence téléphonique reprise par Automotive News. "Nous allons poursuivre notre croissance notamment avec Cadillac", a également ajouté la dirigeante.

Depuis quelques années, Cadillac tente de se faire une place sur le marché Premium européen parmi les ténors du secteur que sont les Audi, BMW et Mercedes, lesquels captent 85% du marché. En vain. Les 45 concessions Cadillac sur le Vieux Continent, essentiellement implantées en Suisse et en Allemagne, n'ont écoulé que 871 véhicules neufs l'an passé (+33%). Un résultat dérisoire.

Cependant, le président de Cadillac, Johann de Nysschen, semblait optimiste, lors de sa prise de fonction en juillet 2014, quant à l'expansion de la marque en Europe et avait même annoncé qu'une stratégie allait au-delà de 2020. A cette date, le dirigeant estime que la marque sera en mesure d'écouler 5000 Cadillac neuves, incluant également les ventes de Corvette et de Chevrolet Camaro. On en est très loin…