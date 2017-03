La Fnaa attaque Hyundai à Bruxelles

La fédération porte plainte contre le constructeur coréen auprès de la Commission européenne. Ce dernier a décidé de ne garantir les véhicules neufs acquis uniquement auprès du réseau de distribution.

La Fnaa (Fédération nationale de l’Artisanat automobile) monte au créneau et s'insurge du fait que Hyundai ait décidé de ne plus appliquer "la garantie constructeur aux véhicules neufs vendus à un client final par un revendeur indépendant ou non autorisé même si ces véhicules ont été initialement acquis auprès d’un distributeur ou concessionnaire autorisé Hyundai".

Pour la fédération, cette initiative est jugée "incongrue et illégale, contraire aux règles de concurrence comme aux intérêts des consommateurs". C'est pourquoi, la Fnaa a décidé de mettre "Hyundai en demeure de se conformer à la législation et a porté plainte contre le constructeur auprès de la Commission européenne".

Outre le fait que cette décision soit arbitraire, la FNAA s'étonne aussi du mince délai laissé par le constructeur aux revendeurs indépendants. Ces derniers ont été informés "dans le meilleur des cas" le 24 février, quand la décision du constructeur est applicable le 1er mars…En somme, les professionnels "se retrouvent de facto avec des véhicules difficiles, voire impossibles à vendre", juge la FNAA.

Par ailleurs, la FNAA que "Hyundai cherche ainsi à restreindre abusivement l’accès pour les consommateurs à l’achat de ses véhicules en dehors de son réseau. Hyundai place ainsi son propre réseau dans une situation de quasi-monopole, par une entrave à toute concurrence sur le marché de la vente de véhicules neufs, doublée d’une restriction de concurrence sur celui de l’entretien-réparation".

Pour la Fnaa, il ne s'agit ni plus ni moins d'une "atteinte à la concurrence, au droite du consommateur". C'est la raison pour laquelle en portant plainte auprès de la CE, elle espère que cette dernière "prononcera des sanctions financières contre Hyundai". A suivre…