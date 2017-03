Seat se fait remarquer à Genève

En plus de la présentation de la nouvelle Ibiza et d’autres modèles musclés, Seat a fait part de ses chiffres flatteurs et de ses ambitions lors du salon de l'Automobile de Genève.

Seat débarque à Genève après deux premiers mois solides en 2017. En février, la marque espagnole poursuit sa croissance à deux chiffres en atteignant 31800 livraisons, soit une hausse de 10,8% par rapport au même mois de 2016. Depuis le début de l’année, ses ventes ont augmenté de 13,6%, pour atteindre un total de 64000 unités.

Une hausse soutenue présente sur la plupart des principaux marchés du constructeur. L’Espagne, son premier marché, a enregistré en janvier et février 14400 véhicules vendus (+24,5%), devant l’Allemagne et ses 9% de hausse et 11900 unités. Suivent le Royaume-Uni (5600, +21%), le Mexique (4600, +9,5%) et l’Italie (3300, +15,8%).

Des chiffres annoncés lors du salon de Genève, où la marque espagnole présente la cinquième génération de son best-seller, la Seat Ibiza, comptant 5,4 millions d’unités vendues à ce jour. Développé à Barcelone, le nouveau modèle "constitue une étape décisive pour l’avenir de Seat", précise la marque dans un communiqué.

Mais le constructeur a également présenté des modèles moins conventionnels lors de l’événement, dont la voiture la plus puissante jamais fabriquée par la marque ibérique, la Seat Leon Cupra. Le modèle de série exposé comporte un moteur de 300ch avec 380Nm maximum de couple, pour une accélération de 0 à 100km/h en 4,9 secondes.

La marque s’attend ainsi à "une année spéciale", comme l’affirme son président, Luca de Meo : "Seat est dans une phase de consolidation et de croissance, et nous oeuvrons à devenir l’une des organisations les plus dynamiques de notre industrie."