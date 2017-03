Valeo et cinq autres équipementiers condamnés par l'UE

Bruxelles a infligé une amende d'un montant 155 millions d'euros à l'équipementier tricolore ainsi qu'à Behr, Calsonic, Denso, Panasonic et Sanden pour leur participation à des cartels.

L'Union européenne a infligé, mercredi dernier, des amendes d'un montant total de 155 millions d'euros à six fournisseurs de composants automobiles de renommée internationale. Le Français Valeo, l'Allemand Behr et les Japonais Calsonic, Panasonic et Sanden ont ainsi été condamnés pour avoir coordonné leurs tarifs ou leurs marchés tout en ayant échangé des informations sensibles.

"Ces six groupes ont participé à une ou plusieurs ententes concernant la fourniture de composants de climatisation et de refroidissement du moteur à des constructeurs automobile", a précisé la Commission européen, garante des règles de la concurrence continentale, dans un communiqué. Celle-ci a, par ailleurs, ajouté que ces six groupes avaient "tous reconnu leur participation à ces ententes et accepté de conclure une transaction".

S'ils ont tous été reconnus coupables, ces équipementiers ne paieront en revanche pas tous la même amende. Pour avoir révélé l'existence de ces cartels à l'exécutif européen, Denso et Panasonic n'auront ainsi rien à régler alors que Behr, Calsonic, Denso, Sanden et Valeo ont bénéficié d'une certaine mansuétude pour avoir coopéré à l'enquête.