PSA lance Free2Move Lease

Il s'agit d'une business unit dédiée à la LLD qui va permettre au constructeur de continuer à percer le marché B-to-B. Le réseau disposera d'une offre multimarque, un service de gestion connectée de parc est déjà proposé… et les distributeurs vont aussi pouvoir confier des buy-backs à Free2Move Lease.

PSA devrait gagner du terrain sur le front de la LLD en 2017. Le constructeur vient d'annoncer officiellement la création de la business unit Free2Move Lease. Entité dédiée à la LLD dirigée au niveau mondial par Philippe Belorgey, elle voit le jour dans la foulée de la création de la nouvelle marque du constructeur consacrée aux nouvelles mobilités (Free2Move). "Cette business unit propose à l'ensemble [des catégories de clients professionnels] une offre multimarque disponible notamment via les réseaux des marques Peugeot, Citroën et DS", souligne PSA. En plus du financement, elle inclut de nouveaux services synonymes d'optimisation de gestion de parcs. En font déjà partie un service de gestion connectée de parc dénommée "Free2Move Connect Fleet". "Il s'appuie sur les données précises du boîtier télématique du constructeur pour réduire le TCO", poursuit PSA.

Et les distributeurs devraient vraiment être plus nombreux à "placer" des contrats LLD. Ils pourront prendre à leur charge les buy-backs comme par le passé, mais aussi désormais décider de les confier à Free2Move Lease. Les distributeurs devraient donc logiquement financer plus de véhicules en location longue durée, l'intérêt pour le constructeur étant bien sûr de pouvoir disposer d'une source d'approvisionnement supplémentaire pour le site de vente de VO en ligne Aramis Auto (PSA en est devenu l'actionnaire majoritaire fin 2016). Free2Move Lease, quatrième loueur longue durée en France avec 200000 véhicules en parc, a par ailleurs vocation à devenir "un acteur majeur des services de mobilité à l'échelle mondiale". Si Free2Move Lease vient d'être lancée en France et au Royaume-Uni, cette business unit a aussi vocation à être déployée ailleurs en Europe, les prochains pays concernés devant regrouper l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie.