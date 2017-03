Mercedes, marque la plus rentable pour les distributeurs britanniques

A l'issue d'une enquête menée par la NFDA, principale organisation réunissant l'ensemble des concessionnaires du Royaume-Uni, la marque allemande arrive en tête du classement, devant Kia et Lexus.

Ce sont les distributeurs britanniques qui le disent ! Mercedes serait la marque la plus rentable, selon une enquête menée par la NFDA, principale organisation réunissant l'ensemble des concessionnaires d'Albion. Celle-ci a été réalisée auprès de 1704 points de vente de 29 réseaux différents.

La marque allemande arrive en tête de ce classement annuel, devant Kia et Lexus, quand Suzuki et BMW échouent au pied du podium. A l'inverse, les marques Citroën, Mitsubishi, Volkswagen et Nissan sont les moins bien notées par les opérateurs.