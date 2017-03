Euromaster étoffe ses offres B-to-B

Le spécialiste de l'entretien et des pneumatiques s'apprête à lancer un carnet d'entretien connecté, solution de maintenance prédictive qui viendra enrichir ses offres M@ster Access et M@ster Control.

A compter du 10 avril, la maintenance pourra ne plus être un sujet d'inquiétude pour tous les clients et prospects d'Euromaster. C'est à cette date que le spécialiste des pneumatiques et de l'entretien de véhicules lancera son carnet d'entretien connecté, solution qui sera accessible moyennant 4€ par an et par immatriculation, et qui viendra en extension de ses offres digitales M@ster Access et M@ster Control. Ces dernières ont été lancées l'an dernier, la première garantissant que seuls les véhicules reconnus dans les centres sont facturés, et la seconde qu'il y a en plus un respect total et automatisé du cahier des charges des interventions pneu et entretien courant. A ce jour, ces deux solutions s'appuyant sur une plateforme Web concernent une centaine de clients et pas moins de 40000 cartes grises (les clients incluent des groupes tels que Sanofi, Securitas et Casino).

"Le carnet d'entretien connecté vient logiquement compléter ces deux offres", souligne Mathieu Chardin, directeur général d'Euromaster France. Il va en effet permettre à la clientèle professionnelle de l'enseigne d'anticiper les opérations d'entretien de leur flotte, la solution prenant en compte les recommandations constructeurs fournies par Autodata, en plus de prendre en compte en temps réel les opérations d'entretien qui ont été réalisées dans ses centres et d'intégrer les conseils de ses experts. "Il comprend un calendrier prédictif, un système de gestion d'alertes et un tableau de bord de pilotage", précise Emeline Jordan, responsable marketing E-Business d'Euromaster France. Et bien évidemment, les gestionnaires de parcs gardent la main sur l'accès au tableau de bord de pilotage, le paramétrage des alertes et l'actualisation des kilométrages du parc.

L'enjeu est par ailleurs important pour Euromaster. L'enseigne considère l'entretien courant comme un véritable levier de croissance, son chiffre d'affaires dans ce seul domaine devant passer de 40 millions d'euros en 2016 à quelque 80 millions d'euros en 2020. "Nous voulons donc plus que jamais nous développer en B-to-B", conclut Mathieu Chardin. Les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés l'an dernier par Euromaster France ont reposé sur la clientèle grand public à 25% et la clientèle professionnelle à 75%. Le réseau totalise à ce jour 414 centres de services sur le territoire, de nouveaux sites pouvant encore voir le jour en Ile-de-France. A noter aussi qu'il exploite une cinquantaine d'unités mobiles.