TomTom rejoint Drive Me de Volvo

Dans la continuité des accords de l'an passé, Volvo a officialisé la participation de TomTom au programme de recherche sur la conduite autonome qui débutera dans quelques mois.

Alors que, dans les rangs de Mercedes, on annonce la mise en circulation de la millionième voiture équipée du service TomTom Traffic, chez Volvo l'heure est à la confirmation. Le constructeur suédois vient de retenir TomTom comme fournisseur de service au sein de son fameux programme de test de véhicules autonomes, Power Drive Me, a-t-on appris à l'occasion du salon de Genève.

Volvo va recourir à la HD Map, le service de cartographie de haute précision conçu pour les véhicules à délégation totale de conduite. "Le programme Volvo Drive Me est passionnant car il est centré sur l’expérience utilisateur. Nous avons hâte de découvrir comment les utilisateurs interagissent avec la technologie, et comment TomTom HD Map contribue à améliorer leur expérience de conduite", a réagi Antoine Saucier, le directeur général de la division TomTom Automotive.

Cette annonce n'a rien d'une surprise puisque, l'an passé, Volvo et TomTom ont signé un contrat qui doit les amener à équiper chacun des modèles réalisés sur les architectures SPA et CMA des technologies du groupe d'Amsterdam, à partir de 2019. Cette intégration de TomTom au projet Drive Me, à réaliser à Göteborg, à Londres et en Chine, sonne comme une volonté d'inscrire ce partenariat dans la durée.