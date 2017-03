Digitalisation : le plan du Gouvernement pour aider les PME

A la demande du Gouvernement, le Conseil national du numérique (CNNum) a fait un diagnostic de l'utilisation des outils numériques par les PME française. Un rapport vient d'être rendu et liste quelques propositions.

Le 3 mars dernier, le verdict est tombé. Selon l'indice européen DESI (Digital Economy and Society Index), la France se classe au 16e rang pour l'utilisation des technologies numériques dans les entreprises. Une publication à laquelle fait écho le bilan remis dans la foulée par le Conseil national du numérique (CNNum) et la Direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l’Economie et des Finances.

Dans ce rapport transmis à Michel Sapin, ministre de l’Economie et des Finances, à Martine Pinville, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire, et à Christophe Sirugue, secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie, du Numérique et de l’Innovation, le CNNum propose une stratégie d'accompagnement des PME françaises dans l'optique de relever les défis de la digitalisation. "Il y a encore trop de PME qui considèrent que le numérique ne les concerne pas, a observé Michel Sapin. Il est urgent d’agir pour qu’elles puissent développer une vision stratégique du sujet et mobiliser les compétences nécessaires. C’est un enjeu majeur pour le développement de leur compétitivité et de l’emploi."

L'e-internationalisation en priorité

Sur les recommandations du Conseil national du numérique, la formation et l'accompagnement vont prendre une part importante dans la stratégie. En priorité, il doit être créée une mission chargée de l'animation et de la coordination des actions sur l'ensemble du territoire, ainsi qu'un réseau de “connecteurs” labellisés, chargés de sensibiliser les entreprises. Le Gouvernement souhaite cibler des enjeux clés, comme l'e-internationalisation.

Outre le renforcement de l'équipe de pilotage, le CNNum et la DGE ont préconisé la mise en place d'une plateforme de ressources dont l'accès doit être facilité aux entreprises et à leurs conseillers. La question de l’utilisation de la réputation numérique tout autant que l’utilisation des places de marché pour les commerçants et les artisans feront l'objet d'une attention toute particulière. L'automobile a beaucoup à y gagner.