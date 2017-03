Grande-Bretagne : 311M€ de plus pour le véhicule autonome

Le Gouvernement britannique va dynamiser la recherche dans l'intelligence artificielle. Une enveloppe de 311 millions d'euros qui facilitera le développement des véhicules autonomes.

Le Chancelier de l'Echiquier, Philip Hammond, a validé un plan de budgétaire de 270 millions de livres (311 millions d'euros) destiné à favoriser le développement du véhicule autonome et de l'intelligence artificielle en Grande-Bretagne, a-t-on appris dans la presse anglaise, ce 9 mars. Une somme qui se matérialisera sous la forme d'un fonds, l'Industrial Strategy Challenge Fund.

Le Gouvernement a été motivé par la volonté de transformer l'économie nationale, en se préparant à l'émergence des technologies d'automatisation de la c onduite et l'emploi de l'intelligence artificielle dans les industries, notamment de la mobilité. Tout devrait aller très vite puisqu'il prévoit en effet d'injecter ces 311 millions d'euros sur la période 2017-2018.

Selon le plan défini et salué par Mike Hawes, le président du SMMT (syndicat des constructeur), l'Industrial Strategy Challenge Fund veut encourager les interactions entre l'industrie automobile, constructeurs et équipementiers, et les plus éminents scientifiques anglais. Les projets concerneront l'électrifications et l'implémentation de véhicules robotisés dans des zones dangereuses.

Suspendu à une loi nationale

Cette enveloppe n'est qu'un énième chapitre outre-Manche. Philip Hammond avait déjà consacré 449 millions d'euros au véhicule électrique et à la conduite autonome, il y a quelques mois, alors que son prédécesseur, George Osborne, avait autorisé l'injection d'environ 114 millions d'euros dans l'aménagement de zones d'essai.

"Il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni n'a jamais ratifié la Convention de Vienne et qu'il suffira d'une loi nationale pour faire du véhicule autonome une réalité, prévenait encore Franck Cazenave, de Bosch, à la Conférence Automobile Connectée. Alors, le pays prendra une avance et un intérêt économique sur les autres pays européens".

Pour mémoire, Nissan a mené des tests de conduite autonome avec un prototype de Leaf, dans la banlieue est-londonienne, à la fin du mois de février.