Toyota FS dévoile ses priorités d'ici à la fin 2018

D'ici à la fin du prochain exercice, la financière va surtout s'attacher à améliorer son taux de renouvellement clients ainsi qu'à progresser en LLD à professionnels et en VO.

Toyota Financial Services a atteint son principal objectif en 2016. En effet, comme espéré au printemps dernier, la captive a enregistré une croissance significative de sa production sur cet exercice. Si elle ne nous a communiqué que quelques éléments sur ses performances passées, elle a tout de même consenti à nous faire savoir que sa production financière totale était passée de 434,8 millions d'euros en 2015 à 466,6 millions d'euros en 2016. La hausse a donc été de 7,3%. Coté dossiers de financement VN + VO ? La hausse a été de 4%, avec 35350 dossiers de financement VN + VO. "La hausse a été particulièrement significative en VN", souligne Hervé Forzani, directeur général adjoint en charge des opérations chez Toyota FS.

Et comme sur l'exercice précédent, les seuls financements à particuliers de la captive ont reposé sur ses produits fidélisant à hauteur de 75%. Rien d'étonnant donc si l'une de ses priorités va être de développer le taux de renouvellement des clients arrivant en fin de contrat d'ici à la fin 2018. "Pas moins de 22000 dossiers de financement sont appelés à être renouveler sur le seul exercice 2018", relève François Suiro, responsable marketing chez Toyota FS. Or, en matière de renouvellement de dossiers de financement, l'homogénéisation n'est pas encore à l'ordre du jour au sein du réseau Toyota : si certains sites affichent déjà des taux de renouvellement de 80%, d'autres n'en sont encore qu'à 20%.

"Nous devrions pouvoir enregistrer des progrès significatifs en la matière avec la finalisation du déploiement de notre nouvel outil de gestion de la relation client estampillé Salesforce", poursuit François Suiro. Autres priorités de la captive dans les prochains mois : le VO et la LLD à professionnels. "Nous nous apprêtons à lancer des offres de LOA VO et de crédit ballon VO dans les réseaux Toyota et Lexus", indique Hervé Forzani. La financière, qui a déjà testé ce type d'offres chez Lexus, estime que ce type de formules pourraient contribuer à hauteur de 10% à sa production VO totale en nombre de dossiers sur 2017.

Sa stratégie en matière de LLD à professionnels, le constructeur et sa captive exploitant à ce jour à la fois une offre de location longue durée en propre et une offre de location longue durée en marque blanche (le partenaire est ALD Automotive) ? Elle va consister pour l'essentiel à faire de la pédagogie dans le réseau. Là aussi, il s'agit d'afficher une certaine homogénéité… "Tous ces éléments mis bout à bout devraient nous permettre d'enregistrer de nouveau une hausse de production significative sur 2017", conclut Hervé Forzani.