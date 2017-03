Baromètre Allianz GMV : les Français aiment toujours la bagnole

Allianz France révèle le deuxième baromètre sur la prévention routière, réalisé par le cabinet GMV Conseil. Une étude décrivant le rapport qu’ont les Français à la voiture, avec un accent placé sur les nouvelles mobilités.

L’amour qu’ont les Français pour l’automobile n’a pas changé : près d’un citoyen sur deux adore sa voiture. Véhicule synonyme de liberté et de mouvement, puisque 76% d’entre affirment aimer conduire, et 93% estiment que posséder une voiture, c’est être plus libre. Malgré les nombreuses mutations touchant le quotidien des automobilistes, les Français sont toujours 82% à posséder une voiture, lorsque 64% d’entre eux conduisent tous les jours. Les usages s’adaptent néanmoins, notamment avec l’apparition des nouvelles mobilités et technologies.

Premièrement, l’auto-partage est aujourd’hui rentré dans les mœurs : 48% des Français ont conduit un véhicule de prêt ou de location en 2016, 26% des automobilistes interrogés ont déjà proposé un covoiturage, 29% en ont déjà bénéficié, et 30% l’envisagent. 5% des automobilistes interrogés ont déjà fait un échange de voiture entre particuliers, et 4% ont proposé leur véhicule à la location, comme avec Drivy.

Les technologies prennent également de plus en plus de place dans les habitacles, changeant les habitudes et soulevant quelques interrogations chez les automobilistes. Ainsi, ils sont désormais 72% à utiliser au moins une application pour leurs trajets en voiture ou en moto, alors que 83% d’entre eux possèdent un smartphone. Concernant les technologies d’aide à la conduite, elles se révèlent assez méconnues des utilisateurs, qui confondent facilement les fonctionnalités semi-autonomes comme le freinage d’urgence ou le stationnement automatique avec d’autres systèmes tels que l’ABS ou l’ESP. Cependant, 68% ont la conviction que les véhicules semi-autonomes peuvent réduire significativement le nombre d’accidents de la route. Concernant les voitures autonomes, 60% des automobilistes interrogés pensent qu’elles vont se développer très rapidement et 66% estiment qu’elles constitueront un progrès majeur pour la sécurité routière. Ces technologies inquiètent toutefois les Français, qui se soucient des possibles défaillances de ces systèmes autonomes.

Enfin, l’étude dégage cinq principaux types d’utilisations de l’automobile chez les Français. Premièrement, "la voiture passion", qui concerne 22% des conducteurs, les passionnés d’automobile, qui séparent la voiture des autres moyens de transports, et qui refusent de prêter leur véhicule à un tiers. Ceux-ci roulent entre 10000 et 25000 km/an. La "voiture statutaire" concerne 16% des conducteurs. Ils roulent entre 25000 et 50000 km/an et ne voient en la voiture qu’un symbole de réussite sociale. La "voiture utile", qui concerne 23% des conducteurs et incarne un moyen de transport comme un autre. La "voiture contrainte", pour 21% d’entre eux, où l’essentiel réside dans le bon fonctionnement du véhicule, et enfin la "voiture danger" qui concerne 18% des automobilistes : leur voiture est synonyme de danger. Ce sont principalement des femmes, des mères au foyer, roulant moins de 10000 km/an.

"Les derniers chiffres montrent que la prévention et la sécurité routière doivent rester des sujets prioritaires : en 2016 ; 3469 personnes ont trouvé la mort sur les routes, en France (6% de plus qu’en 2013) et 57251 personnes ont été blessées", précise Edouard Binet, Directeur technique particulier-professionnels d’Allianz France. 62% des interrogés déclarent avoir déjà eu un accident, mais la prévention semble toutefois efficace en France, puisque 59% d’entre eux affirment avoir adapté leur conduite suite à ces campagnes.