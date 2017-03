Datafirst rafraîchit DataCar Portal

L'éditeur de DMS a lancé, en ce début du mois de mars, une nouvelle version de son portail de service. Un rafraîchissement de l'interface doit faciliter l'utilisation du DMS.

Avec le printemps, DataCar Portal s'offre une cure de rafraîchissement. Le portail de service de gestion de point de vente de Datafirst change son interface pour se rendre plus accessible aux utilisateurs, notamment étranger, dans l'optique d'un déploiement, cette fois, également européen, à partir d'avril.

Au menu, Datafirst annonce une page d'accueil revisitée, personnalisable, qui comprend des accès rapides aux informations (documentations produits…), services utiles (assistance…) ou à la plateforme d'apprentissage en ligne. Dans le groupe lyonnais, on défend l'idée d'avoir conçu cette nouvelle interface de sorte à améliorer l'expérience utilisateur.

Plus interactif, DataCar Portal va mettre par ailleurs l'accent sur les avis des utilisateurs, justement. Outre une fonction de gestion et d'optimisation de l'usage qu'il en est fait, Datafirst réalisera de manière plus fréquente des baromètres de satisfaction, est-il annoncé sur le blog du groupe d'Arié Toledano.

Par ailleurs Datafirst avance sur ces deux autres produits phares de l'année 2017, DataCar Digital et DataCar CRM 360. Le premier, qui implique la contribution du Britannique, GForces, vient d'achever sa phase pilote et entame le déploiement en France. Trois clients viennent à ce titre de signer. Le deuxième va entrer en test, dans une concession multimarque parisienne, durant le mois de mars.