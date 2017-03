La Russie ne s'en sort pas en février

Le mois de février s'inscrit dans la continuité. Le marché russe a accusé un retrait de 4,1%, à 106658 unités, selon les chiffres officiels.

L'année 2017 s'annonce pour le moment toujours sous une mauvaise étoile, en Russie. Après un recul de 5% en janvier, les immatriculations ont enregistré un recul de de 4,1% en février, à 106658 unités, selon les données de l’AEB (Association des Affaires européennes). Au cumul des deux premiers mois, les ventes de véhicules légers s'établissent à 184574 unités, soit en baisse de 4,5%, par rapport à 2016.

De manière assez paradoxale, les trois marques les plus importantes ont pourtant rempli leur part du contrat. Toujours en tête des ventes, Lada a immatriculé 20003 véhicules, soit 5,1% de plus que l'an passé. Quant à Kia, les 12390 livraisons correspondent à une progression de 8%. Renault, troisième marque du podium avec 9626 unités, voit ses ventes croître de 9,1%, comparativement à février 2016. Volkswagen, plus loin dans le classement, mérite aussi son coup de projecteur. L'Allemand revendique 6361 unités, soit un bond de 17,8%.

Mais tout cela était sans compter les effondrements de compétiteurs majeurs. Hyundai et Toyota en sont des exemples. Le Coréen accuse 11% de baisse, à 9391 unités, tandis que le Japonais perd 20%, à 6346 exemplaires. Ce qui allège tout de même la balance de 1600 immatriculations. L'autre grand Japonais, Nissan, fait pire. Avec 5300 unités, il ne peut que constater une perte de 28% de son volume mensuel sur la période de référence.

Lexus dans le vert, les Allemands dans le dur

Dans le rang des Premium, seul Lexus voit ses chiffres évoluer à la hausse. Le Japonais enregistre 1794 unités, soit 24% de plus que l'an passé. Dans le même temps, Mercedes (2596, à -22%), bMW (2384, à -13%) et Audi (1350, à -23 %) se montrent à la peine. Notons toutefois que, du côté des marques plus confidentielles, Infiniti (562 exemplaires) et Volvo (355 exemplaires) parviennent respectivement à croître de 51% et 3%, contrairement à Land Rover (-19 %, à 714 unités).

Une hétérogénéité des performances par marques au mois de février que n'a pas manqué de souligner le président du comité automobile de l’AEB, Joerg Schreiber. "Au total, cela n’a pas suffi pour afficher une tendance positive du marché le mois dernier, a-t-il commenté. Certains constructeurs traditionnels ayant moins contribué au marché que lors de la période correspondante de 2016. Les raisons sont diverses, mais peuvent être considérées comme temporaires, laissant espérer une amélioration au cours des prochains mois."