WeNow en passe de lever des millions d'euros

Avec cette opération, la start-up spécialisée dans l'analyse et le suivi des consommations de carburant et des émissions de CO2 pour les flottes a l'intention de développer de nouvelles applications et de s'implanter sur de nouveaux marchés en Europe. En mode B-to-B, mais aussi en mode B-to-B-to-B…

Un palier sera forcément franchi cette année par la start-up WeNow. Les prochaines semaines seront marquées par la toute première levée de fonds de cette entité créée en 2014. Devant impliquer un industriel lié au monde de l'automobile, ladite levée de fonds sera d'un montant allant de 2 à 4 millions d'euros. "Elle nous permettra d'ajouter de nouvelles briques à notre application mobile, de développer de nouvelles technologies impliquant de l'intelligence artificielle et de nous attaquer à d'autres marchés en Europe avec notre WeNow Box", précise Valérie Mas, présidente de WeNow. Le développement de l'entreprise à l'internationale ? Il devrait s'effectuer via des missionnements de collaborateurs en dehors du territoire, WeNow s'intéressant surtout au Royaume-Uni, à l'Allemagne, aux Pays-Bas ainsi qu'à tous les pays du nord de l'Europe.

Et l'entreprise est d'autant plus optimiste quant à l'évolution de son activité qu'elle a déjà séduit de très grandes entreprises. Parmi ses clients, qui sont aujourd'hui au nombre d'une quinzaine, il y a notamment les groupes FM Logistic, Endel, GRDF ou encore GeoPost. Elle est en outre en train de finaliser un partenariat avec le groupe pétrolier et de cartes carburant Total, ici non pas en mode B-to-B mais en mode B-to-B-to-B (tout ou partie des applications de la start-up devraient pouvoir être exploités par les flottes utilisatrices de la carte carburant Total GR et de la solution de gestion de flottes qui va avec et dénommée GR Analytics). "Nous sommes aussi de plus en plus approchés par des loueurs longue durée", relève Valérie Mas. Cet intérêt croissant des entreprises, groupes pétroliers et autres loueurs longue durée ne doit pourtant rien au hasard.

WeNow propose aux flottes une solution qui permet de suivre au plus près ses consommations de carburant, mais aussi de mesurer et de réduire ses émissions de CO2, autant d'informations qui permettent au final aux entreprises de réduire leur consommation de carburant et leur empreinte carbone (les entreprises françaises de plus de 500 collaborateurs sont tenues de comptabiliser et de publier le montant de leurs émissions de CO2 liées au transport depuis début 2017).

"Les remontées et analyses de données s'effectuent via un boîtier connecté à la prise OBD des véhicules", souligne la présidente de WeNow. Connectée sans aucune intervention à la prise diagnostic du véhicule, la WeNow Box communique en direct par Bluetooth à l’application installée sur le smartphone les données exactes de conduite. Et les gestionnaires de parcs ne disposent pas seulement d'un outil leur permettant de suivre et de comptabiliser aisément les consommations de carburant et les émissions de CO2 de leurs parcs avec la solution proposée par WeNow.

La WeNow Box autorise aussi la mise en place de gaming et challenge, facilitant donc l'adoption des bons gestes en matière d'éco-conduite et d'éco-sécurité de la part des collaborateurs. "Avec notre application, ces derniers peuvent non seulement être scorés, mais aussi suivre les programmes de compensation carbone auxquels participent leurs entreprises", note ausi Valérie Mas. Pour leur part, dès les six premiers mois d'exploitation, les entreprises peuvent s'attendre à réaliser des économies en carburant de 8% à 10% (en fonction de la composition des parcs, elle peut aller de 5% à 15%, l'autonomie supplémentaire envisageable au niveau des VE étant de 40%).

Bref, autant dire que la solution se rentabilise aisément : la solution est accessible avec une tarification annuelle par véhicule de 50 à 100€ (il y a un engagement de trois ans). "Nous avons à ce jour plusieurs centaines de prospects dans le 'pipe'", conclut Valérie Mas. De quoi faire "exploser" les compteurs de l'entreprise sur 2017 : l'an dernier, 1000 boîtiers ont été vendus par WeNow. A noter aussi que l'entreprise souhaite également développer des applications autour des NOx…