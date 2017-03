Daimler et SXSW ensemble à l'IAA

A l'occasion du salon de Francfort en septembre prochain, les équipes de Daimler et les organisateurs du festival South by Southwest vont prendre l'initiative de mettre sur pied une rencontre inédite, me Convention.

Nous connaissions me Connect, l'univers de connectivité de Mercedes. En septembre prochain, nous découvrirons me Convention. Derrière cette appellation se cache un projet de conférence ayant pour thème la connectivité, que proposera Daimler au salon IAA de Francfort. Et pour mener à bien son idée, le groupe allemand a trouvé un partenaire de poids, le service d'organisation de South by Southwest (SXSW), le célèbre festival thématique américain (10-19 mars 2017).

Cette initiative va sans nul doute retenir l'attention des visiteurs professionnels de l'IAA (15-17 septembre) et pour cause, SXSW fait autorité dans l'univers des nouvelles technologies aux Etats-Unis. "Mercedes se réjouit de travailler avec SXSW à la création d'un tout nouvel événement focalisé sur le futur", s'est félicité Dieter Zetsche, le président du directoire de Daimler, insistant sur le caractère visionnaire et ambitieux de me Convention, qui se destine à encourager "les échanges d'opinions et de connaissances".

Parmi les thèmes à aborder lors de me Convention figurent les nouvelles méthodes de gestion, les nouvelles frontières entre réel et virtuel, les nouvelles infrastructures urbaines, les nouvelles approches de modèles d'affaires ou encore les nouvelles attentes de service.

Aux Etats-Unis, le festival South by Southwest a attiré des intervenants de renom, en majorité des industriels spécialisés dans les technologies et le divertissement cinématographique. L'an passé, à titre d'exemple, le président Barack Obama avait pris la parole lors d'une keynote sur les engagements civiques.