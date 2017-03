EurotaxGlass’s devient Autovista Group

Dès le mois de mars, le spécialiste de la cotation adoptera pour tous les marchés où il est présent un seul et même nom commercial.

A compter de ce mois-ci, le groupe EurotaxGlass’s change de nom pour devenir Autovista Group. Ce changement de nom est destiné à renforcer la cohésion des solutions du groupe et leur transversalité à travers l’ensemble des pays. Il s‘accompagnera d’un programme d’investissement qui comprendra le lancement en 2017 de nouveaux produits, du renfort des équipes éditoriales et d’analyses avec des profils de qualité ainsi que de grandes avancées dans les offres digitales du groupe.

Si le nom EurotaxGlass’s ne sera plus utilisé, il n’en est pas de même des marques locales Glass’s, Schwacke et Eurotax, qui demeureront, tout comme la marque Autovista en France. Ce changement va prendre quelques mois afin d’harmoniser les sites Web, produits et services, mais le nouveau site institutionnel www.autovistagroup.com est d'ores et déjà accessible depuis lundi 3 mars.

En France, Autovista a renforcé son équipe éditoriale avec l’arrivée le 1er janvier dernier de Yoann Taitz, en tant que directeur des Opérations et des Valeurs résiduelles en remplacement d’Hubert Hutin qui, après de très nombreuses années au sein du groupe, a décidé de prendre une retraite bien méritée. "La mission de l’équipe d’Autovista France reste toujours de vous satisfaire avec des produits et services qui vous permettent d’être encore un peu plus efficients et d’obtenir plus de succès dans votre métier", a expliqué Dirk-Marco Adams, directeur général d’Autovista France.