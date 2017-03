L'Alliance met le paquet sur le VUL

Le groupe Renault-Nissan créé une Division dédiée au véhicule utilitaire afin d'accentuer sa présence et d'accélérer son développement sur ce marché. Ashwani Gupta a été nommé pour piloter cette division qui pèse désormais plus de 1,5 million d'unités neuves dans le monde.

Le secteur du véhicule utilitaire est devenu un axe de croissance clairement identifié pour le groupe Renault Nissan. En effet, l'Alliance regroupe l'ensemble de l'activité utilitaire au sein d'un division commune afin "de développer les ventes sur des marchés clés, en exploitant tout le potentiel offert par l'expertise de Renault dans le segment de l'utilitaire léger et le savoir-faire de Nissan dans celui du camion", explique le constructeur dans un communiqué. Le constructeur a nommé Ashwani Gupta pour piloter cette nouvelle division mondiale de l'Alliance.

"L'association entre Renault et Nissan, enrichie d'une nouvelle collaboration bientôt avec Mitsubishi Motors au sein d'une Division unique, va permettre à l'Alliance de stimuler les ventes et de réaliser davantage de synergies", a déclaré Carlos Ghosn, président-directeur général.

Plus de 1,5 million d'unités neuves par an

Renault et Nissan ont déjà mis en œuvre la production croisée d'utilitaires légers et de camions ces dernières années. Ainsi, le Nissan NV300 est construit sur la plate-forme du Renault Trafic, le Nissan NV400 sur celle du Renault Master tandis que le pickup Renault Alaskan utilise la plateforme du Nissan Navara. La nouvelle Division gèrera également les assemblages carrosserie-châssis des SUV de la marque Nissan, notamment le Nissan Armada et le Nissan Patrol.

Si on cumule les ventes vendues par toutes les composantes de l'Alliance, la nouvelle division VUL représente aujourd'hui 1507421 unités écoulées à travers le monde. En effet, en 2016, le Groupe Renault (avec Avtovaz) a commercialisé 443931 véhicules utilitaires, quand Nissan a vendu 815490 véhicules utilitaires. A cela, on peut désormais ajouter les ventes de Mitsubishi, lesquelles ont représenté248 000 unités neuves dans le monde en 2016.