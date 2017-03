Renault ouvre son InnovationLab à Paris

Le constructeur vient d'ouvrir son troisième laboratoire d'innovation. Il se situe en plein de cœur de la capitale et complète un maillage constitué des structures californienne et israélienne.

Le troisième InnovationLab de Renault est désormais une réalité. Comme vous nous l'annoncions dans nos colonnes, en janvier dernier (JA 1249), le constructeur vient de renforcer sa couverture territoriale, en ouvrant un nouveau centre de recherche dédié aux startups, à Paris. Il se situe dans le quartier de République, intersection de trois arrondissements parisiens et une des places fortes des jeunes pousses sises dans la capitale.

Baptisé Le Square, l'InnovationLab de Paris constitue un véritable laboratoire d’expérimentations, ouvert sur son écosystème. Le choix de la Capitale n'a rien d'un hasard. Il y a plus de 228 incubateurs de startups et 49 accélérateurs, en France, et d'après une étude de Keyrus, plus de 3000 jeunes entreprises innovantes ont leurs bases en Ile-de France.

En termes de stratégie, les équipes de Renault et de l’Alliance Renault-Nissan vont tisser des liens étroits avec l'InnovationLab de Paris. Il sera d'ailleurs co-gouverné par des équipes internes Renault et des partenaires externes.

Pour mémoire, le premier InnovationLab a ouvert en 2011, en Californie, dans la Silicon Valley et collabore avec les Université de Stanford et Berkley. Le second s'est constitué à Tel Aviv, en Israël, en juin 2016. Ce dernier est destiné à promouvoir le véhicule électrique et favoriser la créativité autour de la mobilité de demain, quand le site américain fait la part belle à l'automatisation de la conduite.