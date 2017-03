Véhiposte organise une vente de 1300 VO électriques

La première vente de VE d'occasion sera lancée à la fin du mois de mars via une plateforme mise en place par BCAuto Enchères pour le compte de la filiale de location longue durée du groupe La Poste.

Véhiposte, la filiale du groupe La Poste, s'est associée à BCAuto Enchères pour développer la première place de marché dédiée à sa flotte de véhicules électriques. Ce sont ainsi 1300 véhicules du groupe qui seront mis en vente, des Renault âgés de 5 ans, à destination des professionnels.

BCAuto Enchères a mis sur pied en marque blanche une plateforme pour Véhiposte au travers du site www.vehiposte-occasion.fr. En outre, l'enchériste met à disposition son expertise tout au long de l'opération intégrant toutes les prestations de remarketing : collecte des véhicules, stockage adapté des véhicules, expertise technique, préparation et reconditionnement, évaluation des prix, marketing, proposition commerciale, solutions de livraisons et gestion administrative. Véhiposte s'est associé à Renault pour initier une démarche innovante et proposer la plus grande sécurité aux futurs acheteurs.

"Ce dispositif est une avancée importante dans la gestion de notre flotte de véhicules. Les véhicules électriques représentent 20% de notre flotte devenant la première flotte mondiale en la matière. Et cette proportion peut encore croître. Avec BCAuto Enchères, nous nous appuyons sur des experts de ces seconds marchés européens", a expliqué Patrick Grondin, directeur de l'exploitation et du véhicule d'occasion de Véhiposte.

Il s'agit d'une première en France, car ce dispositif permettra d'écouler plusieurs véhicules d'occasions électriques sur d'autres marchés européens. En effet, BCAuto Enchères a de son côté identifié plusieurs clients professionnels susceptibles d'être intéressés par une telle offre.

A terme, les ventes annuelles du groupe Véhiposte pourraient représenter plus de 2000 VE d'occasion quasiment la moitié du marché VO électrique (4557 unités en 2016 en progression de 22,17%). De son côté, le marché du VE neuf a pesé 27305 unités en 2016, devenant le premier marché européen sur le secteur.