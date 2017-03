Les concessionnaires US mobilisés contre un nouvel impôt

L'Administration républicaine envisage d'imposer les véhicules de marques étrangères afin de favoriser les locales…

Près de 250 distributeurs américains qui commercialisent des marques importées se sont rendus jeudi dernier à Washington pour rencontrer plusieurs sénateurs et autres législateurs afin de protester contre l'idée de la Chambre des Républicains laquelle souhaite mettre en place un nouvel impôt limitant les ventes de véhicules de marques étrangères.

C'est à l'initiative de la NADA, premier syndicat des concessionnaires US qui représente plus de 9500 points de vente, que cette délégation s'est rendue dans la capitale américaine. En effet, pour la NADA, ce nouvel impôt nuirait "gravement à la vente de véhicules" et contribuerait à augmenter le panier moyen d'un véhicule neuf de l'ordre de 1 70 dollars par véhicule.

"Près de deux mille dollars en plus sur un véhicule, c'est beaucoup d'argent surtout par rapport à la valeur initiale de la voiture…", a notamment déclaré Steven Germain, dirigeant de Germain Auto Group, distributeur dans l'Ohio. "Plus de 90% des ventes sont financées, un tel impôt va tout simplement à l'encontre du consommateur", a pour sa part expliqué David Conant, distributeur à Nexport Beach.

La Maison Blanche ne s'est pas encore prononcé sur la possibilité de faire appliquer un tel impôt bien que Steven Mnuchin ait indiqué que l'Administration le considère très "sérieusement"…