Hertz ajoute les VTC Blacklane

Le loueur vient de s'associer à Blacklane et d'ajouter un nouveau service au portefeuille. Il prévoit la mise à disposition d'une flotte de véhicules avec chauffeurs qui assurent des courses à la marge de location.

Hertz Driver Services powered by Blacklane résume toute la portée du partenariat. Derrière cette appellation, le spécialiste de la location et celui du service de VTC s'unissent pour déployer une offre inédite, qui comprend des chauffeurs qui assurent les transferts depuis et vers les aéroports. Une initiative à mettre au crédit de la filiale du groupe, Hertz Europe. Et valable dès à présent sur le site Internet du loueur.

Et c'est d'ailleurs en Europe que le partenariat avec l'Allemand Blacklane va se matérialiser dans un premier temps. Neuf pays (Belgique, République tchèque, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni) proposeront désormais à leurs clients de profiter d'un véhicule avec chauffeur, en plus de leur location traditionnelle, dans une des 250 villes du monde (500 aéroports). Autrement dit, Hertz étend son inflluence sur le parcours de consommation en ciblant les usagers des VTC dans leur pays de départ et de retour, considérant qu'à destination, ils prendront possession de leur location.

"Notre partenariat avec Blacklane, fournisseur de chauffeurs professionnels dans le monde entier, nous permet de développer une offre de transport de bout en bout, afin de répondre aux besoins particuliers de nos clients à chaque étape de leur voyage, confirme Michel Taride, président de Hertz International. Ils peuvent ainsi réserver une voiture de location et un chauffeur pour le même trajet, ce qui simplifie son organisation et diminue le stress lié aux déplacements". Les clients d'Hertz auront le choix entre trois gammes de véhicules, les Business Class, les Business Van/SUV et les First Class.

En arrêtant son choix sur Blacklane, Hertz a pris le parti de viser une prestation haute de gamme. L'entreprise n'est pas inconnue sur le marché du transport de personne. Souvenons-nous qu'elle avait attisé la convoitise de Daimler qui, en août dernier, a décidé de monter de manière plus significative au capital. Une somme de "plusieurs dizaines de millions d'euros" avait été levée lors du tour de table estival.