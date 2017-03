Ford expérimente le réceptionnaire 24/7

Toujours à l'affût sur le plan technologique, Ford tente une nouvelle expérience outre-Atlantique. Smart Service Kiosk vient suppléer le réceptionnaire à l'atelier avec un caisson intelligent

A ceux qui s'inquiètent de la déshumanisation dans les points de vente, le concept qui suit risque de faire un peu plus grincer des dents. En coopération avec Panasonic et GoMoto, Ford vient de lancer, aux Etats-Unis, le pilote de Smart Service Kiosk, un service inédit dans la profession automobile, qui change le parcours des consommateurs à l'atelier, d'après une vidéo postée sur le compte Youtube de la marque à l'ovale.

De quoi s'agit-il ? D'un caisson sécurisé à disposer sur le parking des concessions dans lequel le client vient déposer les clés de son véhicule, après avoir commandé une intervention des équipes d'après-vente. A la fin de la prestation des mécaniciens, il peut venir récupérer son bien et recevoir sa facture par messagerie électronique. Ford permet ainsi d'étendre aux 24/7, les horaires de dépôt et retrait des véhicules à l'après-vente, d'autant plus que le système Smart Service Kiosk se voit capable de délivrer les clés d'un véhicule de prêt.

Dans les faits, il suffit de décliner son identité ou simplement de scanner le QR Code de son permis de conduire (aux Etats-Unis), de renseigner son adresse e-mail et ses coordonnées téléphoniques pour accéder au service. L'inspiration est toute évidente et trouve sa source dans les coffres sécurisés utilisés désormais à la livraison des colis, dans des lieux publics. Ce qui laisse présager qu'une implémentation en Europe de Smart Service Kiosk n'est pas à exclure, eu égard à la maturité des consommateurs face à ces nouvelles interfaces.