Un coteur VO au Maroc

Une start-up marocaine, Moteur.ma, spécialisée dans les annonces automobiles d'occasion, voit son périmètre d'activité s'élargir.

La start-up marocaine Moteur.ma vient de conclure un deuxième tour de table avec le fond malaisien Frontier Digital Ventures (FDV), la société d’investissement de Catcha Group. Cet apport majeur au capital devrait permettre à la société Moteur.ma de franchir un cap en se lançant dans le secteur des voitures neuves au Maroc, et d'étendre ses activités pour conquérir le marché à travers plusieurs services mis à disposition.

La section du neuf sur Moteur.ma verra le jour en même temps que le lancement de la nouvelle version du site, qui fait peau neuve pour proposer une nouvelle plateforme plus réactive et efficace. La nouvelle rubrique devrait proposer un guide d’achat qui présentera toutes les fiches techniques des marques de voitures neuves chez les concessionnaires au Maroc avec les versions disponibles et leurs prix de vente.

Une cote VO

La future version de la plateforme Moteur.ma devrait s’étendre pour s’imposer également dans le secteur de l'évaluation des prix des véhicules d’occasion dans le marché marocain, en proposant une version évoluée de son service "la Cote" dédié à la valorisation au juste prix des voitures de seconde main en fonction de plusieurs critères. La start-up marocaine prend donc le parti de développer une solution globale, et affirme son ambition de devenir la référence automobile des utilisateurs marocains.