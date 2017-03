Les flottes soutiennent le marché espagnol

Après une hausse de 18% en janvier, le marché espagnol des flottes a enregistré une progression de 8,9%, en février. Sur cette dernière période, le marché espagnol, dans sa globalité, a progressé de seulement 0,2%.

En février, le marché des flottes s'est de nouveau très bien comporté de l'autre côté des Pyrénées. En effet, selon l'organisme Dataforce, après une hausse de 18% en janvier, il a enregistré une progression de 8,9% en février (les ventres flottes de l'organisme allemand incluent la LLD mais excluent la LCD et les VD). Et autant dire que ce marché a plutôt soutenu le marché local dans sa globalité : avec 97796 immatriculations, ledit marché local a progressé de seulement 0,2% sur le mois de février. "Renault y est devenu le deuxième acteur en enregistrant une progression de 38,3%, BMW y a gagné 3 places en passant de la 8ème à la 5ème position grâce à une hausse de 15,5%, et Opel a intégré le Top 10 du marché espagnol des flottes avec une hausse de 26,1%", souligne Dataforce.

Les professionnels espagnols se sont en outre tournés un peu plus vers l'essence. La part du Diesel sur le marché des flottes en Espagne est passée de 86% en 2013 à 78,3% en février 2017 (77,6% en décembre 2016). Sur le seul mois de février, le marché espagnol des flottes en essence incluait en outre des SUV à hauteur de 29,2% et des citadines à hauteur de 34%. Les modèles essence privilégiés par les professionnels espagnols en février ? Ils incluaient dans l'ordre décroissant la Renault Clio, la Volkswagen Polo, le Toyota CH-R, la Seat Ibiza, la Fiat 500, le Toyota RAV 4, la Citroën C3, l'Audi A1, l'Opel Corsa et la Smart Fortwo.