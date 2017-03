Engie fait main basse sur EV-Box

Engie manifeste son intérêt pour le secteur des solutions de recharge de véhicules électriques en faisant l'acquisition du Néerlandais détenteur d'un parc de plus de 40000 bornes.

Engie devient l'un des plus importants fournisseurs de bornes de recharge de véhicules électriques au monde. Cette croissance de l'activité est due au rachat du Néerlandais, EV-Box, comme l'a faitu savoir le groupe par voie de communiqué, ce 14 mars. Une opération qui lui permet de prendre possession d'un parc de 40 000 installations, dans 20 pays différents.

"Pour Engie, l'acquisition d’EV-Box représente une étape stratégique vers un paradigme énergétique totalement nouveau que le monde commence à envisager. Il s'agit également pour le Groupe du premier grand investissement dans l'un de nos quatre domaines stratégiques prioritaires à croissance rapide, a recontextualisé Thierry Lepercq, directeur général adjoint en charge de de la recherche & technologie et de l’innovation chez Engie. Engie et EV Box partagent une même vision de la mobilité électrique. Nous sommes convaincus qu’en mettant en commun nos savoir-faire, nous serons un acteur de premier plan sur le marché de la recharge de véhicules électriques à l’international , avec une offre différenciante et très compétitive."

EV-Box opère sur le secteur depuis 2010. Le Néerlandais a réussi à s'imposer dans plusieurs pays grâce à une gamme stations de recharge, de logiciels et de services de gestion de recharge, à destination des entreprises, du secteur public et des particuliers. "EV-Box a connu une croissance rapide suite aux investissements de Gilde Equity Management en 2014, rappelle Kristof Vereenooghe, directeur général d’EV-Box. Nous avons installé notre siège à Amsterdam, notre équipe est passée de 18 à plus de 65 collaborateurs et nous nous sommes déployés dans 10 nouveaux pays en un peu plus de deux ans seulement."