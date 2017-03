Norauto s'affirme dans le B-to-B

L'enseigne de centre auto du groupe Mobivia a nommé un directeur des activités B-to-B, lancé une offre complète dédiée aux professionnels et créé la marque Norauto Pro.

Les flottes d'entreprises représentent pour le moins un relais de croissance pour Norauto en France. Si l'enseigne de centre-auto a toujours travaillé pour cette catégorie de clientèle, elle vient pour le moins de faire savoir qu'elle comptait encore s'y développer : en l'espace de quelques semaines, elle a nommé un directeur des activités B-to-B, lancé une offre susceptible de répondre aux attentes des grands comptes ainsi que des artisans/commerçants et des PME/PMI, et enfin annoncé la création de la marque Norauto Pro. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'offre B-to-B devrait ravir les plus de 6000 clients professionnels que compte déjà l'enseigne de centre auto en France (ils exploitent chacun de deux à plusieurs milliers de véhicules).

Elle comprend en fait trois grandes offres, la première ciblant les artisans/commerçants, la seconde les PME/PMI et la troisième les grands comptes. "Elles ont toutes un tronc commun, souligne Louis de Lamaëstre, directeur des activités B-to-B et partenariats de Norauto. Tous les professionnels ont accès au portail de pilotage et de reporting www.norautopro.com, bénéficient d'un accueil spécifique dans nos centres et ont accès dans ces mêmes centres à des véhicules de courtoisie, ces derniers incluant pour l'essentiel des BMW i3 et des Renault Zoé." A partir de 50€ d'achat, tous les conducteurs de clients professionnels bénéficient en outre d'une remise de 10% dans les centres Norauto.

"Les différences se font sur les niveaux de remises accordées au niveau de l'entretien, des pneumatiques, du vitrage et des produits annexes", poursuit Louis de Lamaëstre. Elles sont bien sûr différentes selon que les professionnels sont à classer dans la catégorie des artisans/commerçants, des PME/PMI ou des grands comptes, un taux de remise minimum étant accordé à tous ces clients sans exception à partir de deux véhicules et hors pneumatiques. Et avec ces offres les professionnels bénéficient d'un règlement différé de 30 à 45 jours ainsi que d'une facturation centralisée et mensualisée.

Rien d'étonnant donc si au moins 350 des plus de 370 centres que compte aujourd'hui l'enseigne Norauto en France ont déjà adopté l'offre Norauto Pro, les 100% devant bien sûr être atteint avant la fin 2017. "Et bien évidemment, notre offre à destination des professionnels ne va cesser de s'étoffer", conclut directeur des activités B-to-B et partenariats de Norauto.

160

Nombre de BMW i3 exploités aujourd'hui comme véhicules de courtoisie chez Norauto.