RCI Bank & Services satisfait par ses produits locatifs VN

La financière de l'Alliance Renault Nissan vient de révéler l'importance du crédit ballon, de la LOA et de la LLD dans ses financements VN 2016.

La France n'est pas vraiment une exception dans la production VN de RCI Bank & Services. La financière de l'Alliance Renault Nissan vient de faire savoir que le crédit ballon, la LOA et la LLD ont représenté l'an dernier un tiers de ses nouveaux contrats de financement VN à travers le monde. "C'est en Espagne et en Irlande que [ces produits] ont connu la plus forte croissance", souligne RCI Bank & Services. Ces techniques de financement y ont enregistré des progressions de respectivement 14 et 11 points.

"Fin 2016, RCI Financial Services Korea a lancé une offre de crédit ballon qui a conquis les primos-accédants et les moins de 30 ans en Corée du Sud", poursuit la financière. Les moins de 30 ans ont représenté 20% des clients de cette offre de crédit ballon (Smart), soit 6 points de plus que les offres de crédits classiques automobiles.

En France ? La LOA a représenté l'an dernier 62% des nouveaux contrats de financement VN chez Nissan et 60% chez Renault. Et Dacia n'est pas en reste. Sur 2016, la LOA a contribué pour près de la moitié à ses nouveaux contrats de financements VN, en hausse de 30 points par rapport à 2015. RCI Bank & Services explique cette percée notamment par le lancement d'offres exprimées en euros par jour.