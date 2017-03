Distinxion communique à tout-va

Pour célébrer son quatorzième anniversaire, le réseau de VO récents lance une opération de communication de grande envergure, à l'échelon national.

Le 21 mars prochain, le réseau Distinxion fêtera ses quatorze ans d'existence. L'occasion pour le réseau de vente de VO récents, dont le siège est basé à Saint-Herblain, près de Nantes (44), de célébrer cet événement par une vaste campagne de communication.

A ce titre, le site de l'entreprise, autos.fr, principale vitrine des 120 membre du réseau, a subi une refonte totale : relooking complet, mise en avant des valeurs du réseau, des distributeurs et de leurs points de vente. Le site est à présent "responsive", ce qui permet de le rendre consultable facilement sur tous les supports, notamment sur les tablettes et les téléphones mobiles. Cette nouvelle version d’autos.fr se veut résolument plus originale et efficace : géolocalisation de l’internaute, rappel gratuit, estimation de reprise, financement et surtout recherche de véhicules plus performante.

Le site compte également un module de recherche de véhicules ludique et décalé, "Magic Distinxion". Il permet à l’internaute de trouver le véhicule qui lui correspond en répondant à un rapide questionnaire thématique.

Par ailleurs, depuis le début du mois de mars, le réseau est également présent, comme en octobre dernier, sous forme de grande bannière sur la page d’accueil du premier site de petites annonces : Leboncoin.fr. "L’objectif de l'opération est de renforcer la notoriété de la marque auprès du grand public", explique le réseau.

Enfin, et cerise sur le gâteau, le réseau Distinxion s'appuie également sur une campagne nationale télévisée pour faire parler de lui. En effet, Distinxion sera pour la première fois sponsor de plusieurs émissions du vendredi soir sur TF1 en mars, dont l’émission de Yann Barthès "Quotidien" et "Vendredi tout est permis" avec Arthur.