600 millions d'euros pour l'usine Ford de Saarlouis

En vue du développement de la prochaine Focus, la marque américaine investit sur son site d'assemblage allemand situé dans la Sarre.

"Cet investissement de 600 millions d'euros confirme l'engagement continu de Ford en faveur de l'Allemagne, notre principal centre d'opérations en Europe", a expliqué Jim Farley, président et directeur général de Ford pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

"En Allemagne, nous disposons d’importantes implantations, comme les sites de production de véhicules et de moteurs de Saarlouis et de Cologne, mais le pays abrite également certaines de nos activités de design et d’ingénierie pour le monde entier, ou encore le Centre de recherche et d'innovation d’Aix-la-Chapelle, qui travaille sur les technologies futures. Au total, nous employons plus de 25000 personnes en Allemagne", a ajouté le dirigeant.

L'investissement de Saarlouis porte notamment sur l’adoption de nouveaux équipements de production ultramodernes et l’amélioration de la chaîne logistique. Une autre partie de l'investissement est également dédiée à un système d’approvisionnement en énergie plus efficace et respectueux de l'environnement. En coopération avec STEAG New Energies, Ford va en effet employer cinq nouvelles unités de cogénération dans l'usine pour fournir l'électricité et le chauffage de l'installation, tout en réduisant les émissions de CO2 de 20%.