Athlon plus ambitieux avec Daimler

Grâce à son nouvel actionnaire, le loueur longue durée entend développer de nouveaux services, sceller de nouveaux partenariats, ouvrir de nouvelles agences, séduire toujours plus de PME-TPE via le réseau Daimler, et enfin afficher un parc de véhicules financés de 50000 véhicules à la fin 2022.

Athlon a ouvert une nouvelle page de son histoire le 1er décembre 2016. C'est à compter de cette date que le loueur longue durée est devenu la propriété de Daimler Financial Services (la financière du groupe Daimler a pris le contrôle d'Athlon International ce jour-là pour 1,1 milliard d'euros). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce rachat va accélérer le développement d'Athlon en France. Dans les prochains mois, le loueur va non seulement intégrer les équipes et ressources de Daimler Fleet Management, ancienne marque blanche du groupe Daimler conçue en partenariat avec Athlon, mais aussi lancer de nouvelles offres à destination des professionnels et ouvrir de nouvelles agences commerciales dans le nord et l'ouest de la France (l'entreprise en exploite déjà cinq).

Les nouvelles offres à destination des professionnels devraient inclure une offre de télématique, une solution d'autopartage pour entreprises conçue en partenariat avec Mobility Tech Green, et enfin une solution de crédits mobilité dénommée "Flexdrive" (cette dernière est déjà opérationnelle en Belgique). "Nos trois nouvelles agences commerciales ouvriront d'ici à la fin 2018", précise Bruno Morizur, président d'Athlon France. Et, bien sûr, suite à son rachat par Daimler FS, le loueur pourra se développer plus aisément auprès des PME/TPE en étant présent dans les 170 points de vente du réseau France de Daimler. Autant dire, donc, que ses ventes indirectes devraient aussi augmenter dans les prochaines années. "Nous ambitionnons également de sceller de nouveaux partenariats tels que ceux que nous avons déjà scellés avec les groupes Natixis et le Crédit Agricole", poursuit d'ailleurs Bruno Morizur. Le premier partenariat est lié à l'offre Natixis Car Lease et le second à l'offre UCA Lease.

Au final, Athlon France ambitionne donc tout naturellement de voir son parc financé enregistrer une croissance à deux chiffres sur 2017. "Nous tablons sur les 30000 véhicules à la fin 2017 et les 50000 à la fin 2022", précise le président d'Athlon France. Le loueur en comptabilisait 24151 à la fin 2016, en hausse de 17% sur 2015 (via ses différents partenariats, il gérait par ailleurs 23146 contrats de FM). "Nous souhaitons rester un loueur multimarque et positionné plutôt sur le Premium", relève aussi Bruno Morizur. Les modèles Premium ont contribué l'an dernier à ses mises à la route à hauteur de 23% et les VU n'entrent dans sa flotte qu'à hauteur de 15%.

A noter aussi qu'Athlon France a l'intention d'accroître quelque peu ses reventes à particuliers et conducteurs. "A ce jour, nos VO sont revendus à 85% sur notre plateforme de revente à marchands Carplaza et auprès de particuliers ou de conducteurs à hauteur de 15%", indique le président d'Athlon France. L'an dernier, Athlon France a revendu environ 11000 VO. Last but not least. A moyen-long terme, Athlon France pourrait aussi se lancer dans la LLD à particuliers... comme le fait déjà Athlon aux Pays-Bas.

350000

Nombre de véhicules composant la flotte totale d'Athlon International dans quatorze pays en Europe à la fin 2016 (85000 sont issus de Daimler Fleet Management). "Il n'est pas impossible que de nouveaux pays soient ouverts", note Bruno Morizur.