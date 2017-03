Monoprix parie sur le GNV

La filiale logistique de l'enseigne de commerce de centre-ville a signé avec le groupe Engie un accord lui assurant de disposer de suffisamment de quantité de biométhane pour sa flotte de camions GNV et bioGNV. Ils seront une centaine à la fin 2017.

L'avitaillement des camions GNV et bioGNV de la Samada ne posera pas de problème au moins jusqu'en 2022. La filiale logistique du groupe Monoprix vient de sceller un accord avec le groupe Engie (ex-GDF Suez) qui lui garantit qu'elle pourra disposer d'au moins 50% de ses besoins en biométhane et un accès à l'ensemble des stations GNVert jusqu'en 2022 (GNVert est une filiale d'Engie spécialisée dans la commercialisation et la distribution de carburants alternatifs).

GNVert totalise à ce jour 140 stations en France et ce réseau doit en accueillir une cinquantaine de plus d'ici à 2020 (trente seront dédiées aux PL roulant au GNC et bioGNC). "L'utilisation du biométhane carburant permet de répondre à nos enjeux opérationnels en garantissant un bilan carbone exemplaire", souligne Jean-Pierre Devilliers, directeur général de la Samada.

Surtout, une montée en puissance du GNV et du bioGNV est au programme de la Samada en 2017. Sur l'exercice, sa flotte de camions GNV et bioGNV va être multipliée par trois, permettant d'assurer la livraison de 50% des volumes destinés aux magasins Monoprix dans Paris. A la fin de l'année, une centaine de camions GNV et bioGNV, soit 20% de sa flotte totale, tourneront au départ des sites Samada partout en France pour transporter les produits Monoprix et Naturalia.