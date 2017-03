La réputation de Michelin primée

Pour la deuxième année consécutive, le manufacturier clermontois arrive en tête du classement annuel RepTrak recensant les entreprises possédant la meilleure réputation en France.

S'appuyant sur un échantillon de 30000 avis de consommateurs représentatif de la population française, le classement 2017 Rep Trak, réalisé par la société Reputation Institute (RI), leader mondial de la mesure et du management de la réputation, couronne une seconde fois, après 2016, le groupe Michelin. Avec un score de 80,5 sur 100, le manufacturier clermontois devance cette année la société danoise spécialisée dans les jouets pour enfants Lego ainsi que le fabricant de produits électroménagers Seb. A noter, par ailleurs, qu'un autre représentant du secteur automobile se glisse dans le Top 10, Bosch pointant en cinquième position.

Basée sur sept critères de perceptions (produits et services, innovation, environnement de travail proposé par les sociétés, gouvernance, engagement citoyen, leadership, performances financières), l'étude RepTrak démontre que les consommateurs français sont de plus en plus exigeants à l'égard des entreprises évoluant dans l'Hexagone. Evalué à 71 l'an dernier, le score du dernier membre du Top 50 se chiffre cette fois-ci à 74,2. "Les Français sont de plus en plus exigeants, notamment en ce qui concerne la responsabilité des grandes sociétés, note Olivier Forlini, directeur de RI France. Certaines l’ont bien compris, celles qui se reposent sur leurs lauriers sont vite distancées".

Dans le détail, il est également intéressant de voir que la réputation des entreprises françaises est, en moyenne, plus faible que celle de leurs concurrentes étrangères. Elles ne sont en effet que quatre dans le Top 10 et 18 dans le Top 50. La performance des membres du CAC 40 est, quant à elle, mitigée puisque seules huit entreprises cotées apparaissent dans les cinquante premières places alors que la plupart d'entre elles sont moins bien classées qu'en 2017.