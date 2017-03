SaveCode primée par IBM France

La start-up fondée par Christophe Meunier-Jacob a mis un prix de plus sur l'étagère. La semaine passée, elle a été nommée Start-up de l'Année au concours d'IBM France.

Le jury de la Conférence Automobile Connectée 2015 ne s'était pas trompé en plaçant SaveCode dans la liste des start-up prometteuses. En ouverture de la conférence annuelle d'IBM France, qui réunit les partenaires de la filiale, la jeune pousse a reçu le prix de Start-up de l'Année 2016 des mains de Najette Kadri-Marouard, VP IBM Global Business Partner.

Editrice de l'application Eiver (iOS et Android), la société fondée par Christophe Meunier-Jacob est spécialisée en développement de solutions logicielles d’assistance à la conduite et d’analyse des données d’usage véhicule à destination des conducteurs et des industriels automobiles. Eiver joue notamment la carte de la récompense, en cas de comportement vertueux au volant, ce qui laisse présager d'un écosystème riche de partenariats.

Le titre de Start-up de l’Année vient souligner l’engagement de SaveCode dans la mise en œuvre des services de développement et d’hébergement de BlueMix, l’offre Cloud Computing d’IBM. La start-up a été une des premières entreprises en France à faire ce choix technologique en raison des capacités d’hébergement des données clients sur le territoire français que propose la société de service.

Rappelons que SaveCode, en février dernier, était déjà la seule représentante de la France à la PartnerWorld Leadership Conference, organisée par IBM, à Las Vegas. Nominée pour le concours mondial "IBM Beacon Awards", dans la catégorie des Solutions d’exception dans le traitement de la donnée.