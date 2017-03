Jean-Paul Lempereur inaugure la Cité automobile de Douai

Alors qu'il fête les 30 ans de son groupe, l'opérateur artois a officiellement ouvert les portes d'un pôle automobile, le troisième, après ceux de Liévin et d'Arras, au sein duquel seront distribuées à terme pas moins de 9 marques et 3 000 VN/VO.

L'inauguration officielle de la Cité Automobile de Douai ne pouvait pas mieux tomber. En effet, cette année, le groupe Lempereur fête aussi ses 30 ans d'existence. Trois décennies qui ont mené Jean-Paul Lempereur à la tête d'un vrai grand groupe multimarque façonné patiemment et intelligemment. Durant ces trois décennies, Jean-Paul Lempereur n'a jamais dérogé à sa vision de la distribution automobile restant fidèle à son principe du "multimarquisme dans un périmètre géographique délimité". Aujourd'hui, l'opérateur nordiste représente 10 marques sur un total de 19 points de vente pour des volumes de 4 209 VN et 3 860 VO écoulés en 2016. Le groupe accapare sur l'Artois près de 25% de parts de marché avec toutes ses marques !

Un pôle inspiré de ses voyages aux USA

C'est ainsi qu'il a érigé ces dernières années trois villages automobiles incontournables dans un triangle artésien délimité : le premier Forum de l'Automobile vit le jour à Liévin en 2001 puis vint le complexe automobile d'Arras en 2012 avant l'ouverture jeudi 16 mars de la nouvelle Cité Automobile de Douai. Ce dernier haut lieu de la distribution automobile abrite en son sein les marques BMW, Mini, Opel, Nissan et Hyundai sur une parcelle de 35 000m² sur laquelle tous les panneaux sont représentés dans des concessions aux nouveaux standards flambant neuves. La concession BMW/Mini s'étend sur 3 500 m² couverts quand les trois autres rassemblent une superficie totale de 7 500 m².

Jean-Paul Lempereur a surtout mis sur pied un véritable village automobile dernier cri : le distributeur s'est notamment inspiré de ses nombreux voyages aux USA et d'enseignes comme Carvana pour y importer un studio photo pour standardiser la présentation des annonces sur Internet. Un parc VO renouvelé trône également entre les différents bâtiments, aux côtés d'une agence de location Ucar sans oublier aussi, et le dirigeant y tient, une pièce de vie commune où l'ensemble des salariés (90) se rassemblent en de nombreuses occasions.

5 marques bientôt 9

Aujourd'hui, la Cité de l'Automobile de Douai, complexe qui a nécessité un investissement de 8 millions d'euros, n'en est qu'à la première phase de son existence. Les 5 marques totalisent aujourd'hui 1013 VN et 773 VO (250 BMW, 130 Mini, 228 VN Nissan, 240 VN Opel et 165 VN Hyundai). La deuxième phase devrait voir le jour en fin d'année avec l'ouverture d'une toute nouvelle concession Volvo dont les travaux débuteront prochainement. Enfin, une troisième phase, en 2018, démarrera avec les implantations des marques Fiat, Alfa Romeo et Jeep. Une fois complétée, la Cité de Douai rassemblera 3 000 VN/VO et 9 marques. A quand le quatrième pôle ?...