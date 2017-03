GE Money Bank annonce ses priorités 2017

Si GE Money Bank devrait dévoiler dans les prochaines semaines sa nouvelle appellation avec l'officialisation de son rachat par le fonds d'investissement Cerberus, la financière va aussi innover sur le front de la digitalisation et de la LOA.

GE Money Bank devrait de nouveau progresser sur 2016 (sa production VN + VO hors LLD a progressé l'an dernier de 6,5%, à 500,7 millions d'euros). En effet, la financière ne va pas seulement changer de nom sur l'exercice avec l'officialisation de son rachat par le fonds d'investissement Cerberus (en début d'année, elle a déposé plusieurs noms de marques à l'INPI, parmi lesquels Sofi Outre-Mer, Sofi Direct, My Sofi Crédit, My Sofi Card, Sofi Solutions et My Sofi Solution).

Au cours des prochains mois, elle va aussi faire en sorte de continuer à former les vendeurs de ses partenaires distributeurs via Proficar et va mettre à la disposition de ces derniers une solution d'offre préalable de crédit avec signature électronique (elle est actuellement en phase de test et devrait être lancée à la rentrée septembre). "Nous allons également nous attacher à booster la commercialisation de notre pack d'entretien, assistance et extension de garantie 3 en 1 conçu en partenariat avec Opteven", souligne Jean Achard, directeur commercial automobile de GE Money Bank.

Lancé au printemps dernier et commercialisable aussi bien avec des VN qu'avec des VO, ce nouveau produit a affiché un taux de pénétration de 9% en 2016. Son potentiel de développement reste important car ce taux de pénétration moyen cache de grandes disparités entre distributeurs, GE Money Bank tablant donc logiquement sur un taux de pénétration d'au moins 10% en 2017. D'autres progressions n'en sont pas moins attendues par la financière d'ici à la fin de l'exercice.

"La LOA va rester l'une de nos priorités tant en VN qu'en VO", confirme Jean Achard. Et ici, GE Money Bank va notamment s'attacher à accroître sa production en LOA VO en apportant quelques ajustements au niveau des durées et des kilométrages. "Nous comptons aller un peu plus loin que les 3 ans et 50 000 kilomètres afin d'offrir plus de souplesse aux contrats de LOA VO", précise le directeur commercial automobile de GE Money Bank.

Il y a donc peu de chance de voir baisser la part du VO dans la production globale de la financière en 2017 (60% sur le seul périmètre France métropolitaine et 40% sur le seul périmètre DOM). "En la matière, nous nous distinguons aussi par le fait que nous donnons accès à différents barèmes et proposons d'autres produits tels que le crédit ballon VO", poursuit Jean Achard. Avec tous ces éléments pris en compte, la financière anticipe une hausse de production globale de 20% en France métropolitaine et de 5 % dans les DOM sur 2017.

156,4

C'est en millions d'euros la production en LOA et Crédit-Bail VN de GE Money Bank sur 2016 (+0,5%). Au niveau de la LOA VO, elle s'est élevée à environ 26 millions d'euros, avec une hausse de 27% enregistrée auprès des seuls clients finaux particuliers et une hausse de 2% auprès des seuls clients finaux professionnels.