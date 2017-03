Guillaume Cartier rejoint Mitsubishi

Profitant de l'intégration de la marque, le dirigeant quitte Nissan pour être nommé vice-président des ventes et du marketing de Mitsubishi Motors Corporation.

Ça bouge au sein de l'Alliance Renault-Nissan. Principale actionnaire de Mitsubishi Motors Corporation depuis que Nissan a acquis, en octobre dernier, 34% du capital de la marque aux diamants, l'Alliance revoit son organisation. Ainsi, Guillaume Cartier (49 ans) est promu vice-président des ventes et du marketing monde de Mitsu après avoir occupé depuis près de quatre ans le poste de vice-président des ventes et du marketing de Nissan Europe.

Ce diplômé de l'Essec a effectué la majeure partie de sa carrière dans les rangs du constructeur nippon qu'il a rejoint en 1995 en tant que chef de produits services de Nissan France, chef de région ventes puis directeur commercial de Nissan Europe, directeur marketing UK ou encore directeur général du marché Nordique (Norvège, Suède, Danemark, Finlande). Pour lui succéder, la direction du constructeur a choisi de promouvoir Philippe Saillard (51 ans), ex-directeur de Nissan Europe de l'Est, qui était jusqu'alors responsable du développement réseau européen.

Parallèlement à ces mouvements effectifs à partir du 1er avril, Mitsubishi Motors Corporation se renforce également avec les arrivées de Vincent Cobée, à la tête de Datsun depuis sept ans, Naoya Fujimoto, vice-président corporate de Nissan Motor Co., et Takahide Tsujitani, vice-président du constructeur et directeur des achats mondiaux de l'Alliance, à des postes qui restent toutefois à déterminer.