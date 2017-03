FCA optimiste sur ses ventes flottes et SUV

FCA France s'attend à commercialiser toujours plus de SUV sur l'exercice et Fiat France va recruter de nombreux vendeurs sociétés d'ici à la fin 2017. Le nombre de business centers de Fiat France va doubler entre début et fin 2017.

Cette année, certains segments de marchés seront privilégiés par FCA France. En effet, si le constructeur n'exclut pas de progresser sur les segments A et B d'ici à la fin 2017, il estime surtout qu'il pourra enregistrer des hausses de ventes significatives sur les segment C et SUV. "La Fiat Tipo devrait être commercialiser à plus de 10000 exemplaires sur l'exercice et nous devrions gagner des parts de marché au niveau des SUV avec le Jeep Compass et l'Alfa Romeo Stelvio", explique Jérôme Monce, directeur général de FCA France.

Et les professionnels devraient contribuer dans des proportions non négligeables aux ventes de ces modèles. "Nous avons déjà enregistrer de bonnes prises de commandes auprès des professionnels avec l'Alfa Romeo Stelvio", poursuit Jérôme Monce. La Tipo est quant à elle déjà commercialisée auprès de clients flottes à hauteur de 30%, les artisans/commerçants, grands comptes et autres PME/PMI appréciant notamment ses versions 5 portes et Station Wagon (elle est aussi proposée en version berline).

"Elle est accessible avec un pack business ainsi qu'en version GPL", souligne ici Pierre-Martin Bos, nouveau directeur de Fiat VP France (il est encore directeur de Fiat Professional France). Les ventes à professionnels de l'ensemble des modèles de Fiat n'en devraient pas moins augmenter sur l'ensemble de l'exercice en France : le nombre de ses business centers doit passer d'une vingtaine à une quarantaine entre début et fin 2017. "Une grande campagne de recrutement de vendeurs sociétés sera lancée au second semestre", poursuit Pierre-Martin Bos. Il s'agit de "fournir" au réseau des vendeurs dédiés intégralement aux ventes B-to-B.

Au final, FCA France estime que ses ventes progresseront plus vite que celles de l'ensemble du marché en 2017. "Sur le seul mois de février, nous avons comptabilisé une hausse de 5,7% sur un marché en repli de 1,7%", relève Jérôme Monce. Le responsable estime aussi que la Fiat Tipo pourra décrocher la cinquième place du segment C en France, les ventes de ce modèle ayant été effectuées à ce jour avec des blocs Diesel à moins de 50%.