Gruau se distingue sur le marché des VUE

Le constructeur-carrossier vient de livrer les premiers exemplaires de son Electron II, premier utilitaire 3,5 tonnes électrique du marché adaptable à tous les métiers.

Gruau avait de quoi séduire clients et prospects lors du dernier salon SITL. Le carrossier-constructeur a profité de cet événement pour exposer son Electron II et annoncé qu'il venait de procéder aux premières livraisons de ce premier utilitaire 3,5 tonnes électrique du marché adaptable à tous les métiers. Conçu sur la base d'un Fiat Ducato et exploitant une chaîne de traction électrique intégralement développée par Gruau, il est accessible en versions transport de marchandises, transport de personnes et BTP.

L'Electron II donne en outre accès à des packs de batteries lithium-ion de 38, 51 et 58kWh qui autorisent des autonomies de respectivement 180, 242 et 268km à la norme NEDC. Rechargé sur une borne 22kW, il peut être rechargé en moins de deux heures, en deux heures trente ou en trois heures. "Ses performances peuvent être comparées à celles délivrées par un utilitaire thermique développant 130ch", souligne le carrossier-constructeur. Côté modalités d'acquisition, elles sont identiques à celles d'un modèle thermique, la différence se faisant bien sûr au niveau des batteries.

"Suivant son profil, le professionnel peut soit acheter l’Electron II avec les batteries, soit acheter le véhicule et opter pour la location des batteries, soit louer l’ensemble", poursuit Gruau. Le véhicule bénéficie dans tous les cas d'une garantie de deux ans et les batteries sont couvertes pendant cinq ans. "Dans le cas d’une formule de location des batteries souscrite auprès de Gruau Electric, aucune crainte à avoir concernant une potentielle perte d’efficacité dans la mesure où un niveau d’autonomie opérationnel minimal est garanti, et ce sur toute la durée du contrat", conclut Gruau.