Vivement le prochain !

Le salon de Genève vient de fermer ses portes après dix journées sur lesquelles plus de 690000 visiteurs (+0,4%) ont fait le déplacement. La 88e édition se tiendra du 8 au 18 mars 2018.

La 87e édition du salon de Genève vient de fermer ses portes. Avec 690000 visiteurs déjà comptabilisés, deux heures avant la fermeture des portes dimanche, cette cuvée 2017 marque une légère progression (+0,4%) par rapport à la précédente édition. En effet, en 2016, 687 000 personnes avaient franchi les portes du Palexpo.

Il faut dire que l'exposition était particulièrement riche cette année avec plus de 175 nouveaux modèles et concepts-cars présentés. Les raisons de ce succès sont nombreuses mais André Hefti, le directeur général de la manifestation, met en avant plusieurs points : "Nous avons enregistré plus d’entrées durant la semaine comparé à l’année dernière et un peu moins de visiteurs durant le dernier week-end. Nous totalisons donc un nombre d’entrées quasiment identique, mais avec une meilleure qualité de la visite. Les entrées après 16h à prix réduits connaissent également de plus en plus de succès."

Même si ce n'est pas le plus important en termes de fréquentation, car Paris (1,07 million en 2016) et Francfort (931700 en 2015) restent devant, le Salon helvète n'a rien à craindre de ses grands concurrents tant il reste agréable et atypique avec des marques et des modèles qui ne sont visibles que sur les rives du lac Léman. D'ailleurs le prochain rendez-vous est déjà pris : la 88e édition se déroulera du 8 au 18 mars 2018.