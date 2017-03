Tesla va lever des fonds

L'américain vise 1,15 milliard de dollars afin de renforcer son bilan et préparer le lancement de la Model3.

(AFP)

Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla a annoncé mercredi vouloir lever jusqu'à 1,15 milliard de dollars sur les marchés financiers avant le lancement de sa nouvelle berline Model3, avec laquelle il veut se lancer sur le créneau grand public.

D'après son communiqué, Tesla prévoit d'émettre pour 250 millions de dollars de nouvelles actions, et de réaliser en parallèle un emprunt convertible de 750 millions de dollars arrivant à échéance en 2022. En cas de forte demande, ces montants seront relevés de 15%.

Le milliardaire Elon Musk, patron-fondateur et grand actionnaire de Tesla, va participer à cette levée de fonds en achetant lui-même pour 25 millions de dollars de nouvelles actions. Tesla explique dans son communiqué que l'opération va lui permettre entre autres de "renforcer son bilan et de réduire davantage les risques associés à l'augmentation d'échelle rapide de l'activité à cause du lancement de la Model3".

Tesla est censé démarrer cet été la production de cette berline milieu de gamme, qui sera vendue environ moitié moins cher que ses modèles de luxe existant. Elle a suscité une forte demande, et va donc obliger Tesla à accélérer sa production. L'arrivée de capitaux frais devrait en outre atténuer les inquiétudes pour les liquidités du groupe émises l'an dernier par certains observateurs suite à l'annonce du rachat du producteur d'énergie solaire SolarCity. Tesla affiche actuellement une capitalisation boursière d'un peu plus de 41 milliards de dollars. Son action prenait un peu plus de 2% mercredi soir dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street suite à l'annonce de la prochaine levée de fonds.