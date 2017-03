Nouveau label VO pour Opel

Les distributeurs du Blitz voient leur offre VO s'étoffer avec l'adoption d'un nouveau label : Opel Selection, lequel se segmente en quatre propositions différentes selon l'âge et le kilométrage des véhicules.

Il était temps doivent se dire les distributeurs Opel, lesquels souhaitaient voir leur label, G2 les Grandes Occasions, être remplacé rapidement, estimant qu'il avait plus que bien vécu. Un sentiment partagé par Eric Wepierre lui-même. "Nous travaillons dessus activement, expliquait le président de GM France en septembre dernier, lors du dernier Mondial de l'Automobile de Paris. Je partage l'avis des distributeurs qui souhaitent un nouveau label et celui-ci sera déployé l'an prochain. Celui se rapprochera plus en termes d'appellation à la marque Opel".

C'est désormais chose faite avec le lancement d'Opel Selection, depuis le 1er mars, au sein d'une centaine de points de vente. Un nouveau label "possédant une véritable identité en parfaite adéquation avec la signature BlackBox", explique la marque. Douze concessionnaires Opel, représentatifs des composantes du réseau, ont été sélectionnés en qualité de sites pilotes. Ainsi, le réseau Opel a pu être pleinement associé à la refonte totale du label. Une mise à niveau complète a été opérée sur les méthodes, les outils et les standards pour rendre plus efficient le cycle de vie d’un véhicule d’occasion dans une concession, en s’appuyant sur 4 piliers : la reprise, la préparation/exposition, le digital, et la livraison/satisfaction/fidélisation client.

Si Opel Selection représente l'ensemble des VO de la marque du Blitz, ce label se segmente aussi en quatre propositions différentes pour les VP. Ainsi, Opel Selection Premium couvre les véhicules de moins de 12 mois et de moins de 30 000 km avec une formule enrichie de prestations diverses (garantie européenne de 24 mois, satisfait ou remboursé pendant 14 jours, véhicules toutes marques sans limites d'âges, contrôle gratuit 1 500km, véhicule de remplacement, conditions de financements adaptés, etc…).

De son côté, Opel Selection Select concerne les véhicules de 13 à 48 mois et moins de 100 000 km, Opel Selection Access touche les véhicules de plus de 48 mois et de moins de 150 000 km, alors que le dernier niveau, Opel Selection G3, se limite aux véhicules entre 150 000 et 200 000 km. Le nouveau label répond également aux demandes des entreprises avec Opel Selection VUL pour les utilitaires de moins de 150 000 km (110 points de contrôles, garantie européenne de 6 à 12 mois, contrôle gratuit après 1 500 km, etc…).