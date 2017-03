PSA sera bien présent à Equip Auto

Le constructeur tricolore participera bel et bien à la prochaine édition du grand rendez-vous tricolore de la filière après-vente pour y présenter son offre multimarques.

A sept mois de l'ouverture des portes, la prochaine édition d'Equip Auto (17 au 21 octobre 2017) s'annonce particulièrement prometteuse. Alors que le grand rendez-vous tricolore se tiendra à présent non plus à Villepinte (93) mais bien à la Porte de Versailles de Paris, celui-ci enregistre la présence de poids-lourd du secteur. Le mois dernier, nous apprenions ainsi que les groupements Alliance Automotive Group et Autodistribution ainsi que le groupe Flauraud avaient confirmé leur présence.

Aujourd'hui, c'est au tour du groupe PSA d'en faire de même. Dans le cadre de son plan stratégique Push to Pass, le constructeur français a fait de l'après-vente l'un de ses principaux objectifs. Après avoir participer l'an dernier à Automechanika Francfort (Allemagne), celui-ci entend ainsi concrétiser sa conquête de la rechange en exposant à Equip Auto l'ensemble de sa nouvelle offre multimarques. L'enseigne spécialisée Euro Repar Car Service constituera le porte étendard du groupe à la Porte de Versailles.

De même, sous la houlette de Delphine Lafon-Degrange, nouvelle patronne de la Business Unit Independant Aftermarket, seront également exposées les marques Distrigo (dédiée à la distribution de pièces de rechange multimarques), Eurorepar (pièces de rechange multimarques pour l'entretien et l'usure), et Forwelt (consommables pour les professionnels de la carrosserie). Enfin, suite à son rachat par PSA l'an dernier, la plateforme de devis en ligne Autobutler sera aussi de la partie.