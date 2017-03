SVA inaugure un nouvel écrin à Gap

Pour ses trois marques, Jaguar Land Rover et Mitsubishi, le groupe originaire du Vaucluse vient d'investir dans un nouveau site à Gap tout en revoyant celui du Pontet afin de respecter les nouvelles normes JLR.

SVA a quitté ses locaux du quartier de Tokoro pour rejoindre la nouvelle concession Jaguar Land Rover Mitsubishi à l'autre bout de la ville, dans la zone des Eyssagnières. Une zone où se sont déjà installées depuis quelques mois les marques BMW et Mini (Groupe Figest Baconnier) mais aussi Peugeot (Groupe Chopard).

Le groupe SVA (Société Vauclusienne Automobile) implanté à Gap (05) donc, mais aussi au Pontet (84) avec JLR et à Manosque (04) avec JLR et Mitsubishi, vient d'investir 2 millions d'euros sur le nouveau site alpin mais aussi 1,3 million pour moderniser celui du Pontet. "Nous l'avons agrandi notamment pour pouvoir répondre là aussi aux nouvelles normes du constructeur" nous a indiqué Laurent Giordano, le directeur général du groupe . A Gap, la problématique était différente car le site de Tokoro ne permettait pas de répondre aux nouveaux cahiers des charges du constructeur. Il a donc fallu repartir de zéro et construire un nouveau bâtiment.

Avec ce dernier, SVA sera parfaitement aux normes quant à l'exposition des VN, le label VO JLR Approuved, l'après-vente mais aussi en termes de personnel. "Nous avons créé trois nouveaux emplois, portant notre personnel gapençais à 18 employés", avait expliqué le dirigeant à nos confrères du Dauphiné Libéré.

Le cas de SVA n'est pas isolé puisque le réseau Jaguar Land Rover est en pleine mutation avec le déploiement d'une nouvelle identité visuelle qui systématise des sites où les marques Jaguar et Land Rover doivent être réunies. D'ailleurs le réseau français devra être entièrement aux nouvelles normes d'ici fin 2018, début 2019.

Le groupe SVA, fondé en 1990 par Alain Rallet et aujourd'hui présidé par sa fille Lucile Rallet, compte au total 42 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires en 38 millions d'euros en 2016. Une année où le distributeur a écoulé 630 VN, dont 380 Land Rover, 140 Mitsubishi et 110 Jaguar. Le site de Gap, avec les marques JLR et Mitsubishi (comme à Manosque) affiche quant à lui un potentiel de 200 VN et 150 VO par an selon Laurent Giordano.

SVA commence donc l'année 2017 sous les meilleurs auspices avec ce nouvel outil de travail. Mais les projets pour se développer ne sont pas pour autant stoppés puisque le directeur général a laissé entendre qu'un quatrième site serait à l'étude.