Akzo Nobel repousse une nouvelle offre hostile de PPG

La jugeant trop basse et pas assez complète, Akzo Nobel vient de rejeter une nouvelle offre, toujours en mode OPA hostile, de PPG Industries.

Akzo Nobel vient donc de repousser une nouvelle fois les approches de PPG Industries. Après avoir refusé début mars (voir JA n°1250) une proposition de rachat portant sur 21 milliards d'euros, le fabricant de peintures et de revêtements néerlandais a, cette fois, rejeté une offre fixée à 23 milliards d'euros. Dans le détail, le groupe a donc repoussé une offre de 88,72€ par titre, contre 83€ lors de la première OPA.

"La proposition ne reflète non seulement pas la valeur actuelle et future d'Akzo Nobel, mais elle ne prend également pas en compte les incertitudes et risques importants pour les actionnaires et les autres parties prenantes", explique la direction d'Akzo Nobel par voie de communiqué, évoquant aussi un possible veto des autorités de la concurrence.